IMD Alert 4 May: संभल कर रहें, आज की रात, धूलभरी आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का बरपेगा कहर

dust storm warning India: जयपुर। मौसम विभाग ने प्रदेश में अचानक बदलते मौसम को लेकर तात्कालिक चेतावनी जारी की है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और मेघगर्जन की संभावना है। जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही धूलभरी आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।