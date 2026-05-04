Election Result 2026 : राजस्थान के भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा कदम, असम के प्रभारी महासचिव पद से दिया इस्तीफा   

राजस्थान की राजनीति के सबसे शालीन और दिग्गज चेहरों में शुमार भंवर जितेंद्र सिंह ने आज एक ऐसा फैसला लिया, जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के तुरंत बाद, भंवर जितेंद्र सिंह ने असम के प्रभारी महासचिव के पद से अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है।