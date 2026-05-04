Weather Update: राजस्थान में तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि, आठ मई तक 15 जिलों में अलर्ट जारी

जयपुर। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण सोमवार को जयपुर, शेखावाटी, हाड़ौती व पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघगर्जन, तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि का दौर सुबह से चला जो शाम तक जारी रहा। पिछले दो-तीन दिन से चले रहे मौसम के इस परिवर्तन से अधिकतम तापमान में पांच से आठ डिग्री की गिरावट आ गई। जिससे जेठ माह की शुरुआत में पड़ रही गर्मी से राहत भी मिली।