Bengal Elections Result: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

गहलोत ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) की जीत पर मतदाताओं का आभार जताया और इसे धर्मनिरपेक्ष विचारधारा व जनकल्याणकारी नीतियों की जीत बताया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड़ से सांसद एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार केरलम में सुशासन प्रदान करेगी। बाकी जगह पर नतीजे हमारे लिए निराशाजनक रहे हैं लेकिन जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुश्किल परिस्थितियों में भी मेहनत से काम किया जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं।