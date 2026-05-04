Weather Update: राजस्थान के 12 जिलों में आज आंधी-बारिश-ओलावृष्टि का बड़ा अलर्ट, तूफानी हवा करेगी बेहाल

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आंधी-तूफान के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और कमजोर ढांचों के पास खड़े होने से बचें। किसानों और आमजन को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश में मौसम के इस बदलाव से जहां एक ओर गर्मी से राहत की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं और आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।