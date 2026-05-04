Sikar Murder: सीकर में खूनी हमला, सोते परिवार को बनाया निशाना, कुल्हाड़ी से काट डाला, पिता की मौत, तीन गंभीर

मृतक प्रकाश सिंह और मुख्य आरोपी ओम सिंह चचेरे भाई थे। ओम सिंह की मां भंवर कंवर ग्राम पंचायत की सरपंच (प्रशासक) हैं और सारा कामकाज ओम सिंह ही देखता है। बताया जा रहा है कि प्रकाश सिंह ने ओम सिंह के खिलाफ विकास कार्यों में गड़बड़ी और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद गहरा गया था। आरोप है कि पहले भी दिवाली के दौरान घर में जहरीला सांप छोड़ने और दिसंबर 2025 में बेटे पर हमला करवाने जैसी घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन पुलिस स्तर पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई।