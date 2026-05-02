Rajasthan Politics : ‘हारे के सहारे’ खाटूश्याम दरबार में सचिन पायलट की हाजिरी, बाबा श्याम से मांगी ‘खास’ मन्नत, जानें सीकर दौरे की इनसाइड स्टोरी

Sachin Pilot Khatu Shyam Ji Visit
राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक सचिन पायलट आज पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नज़र आए। एआईसीसी महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्याम धाम पहुँचकर बाबा श्याम के चरणों में शीश नवाया। अब उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और अलग-अलग मायने और कयास निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह केवल एक सामान्य धार्मिक यात्रा नहीं थी, सीकर की सीमा से लेकर खाटू की गलियों तक जिस तरह पायलट का स्वागत हुआ, उसने विरोधियों की धड़कनें तेज़ कर दी हैं।
पायलट जैसे ही खाटूधाम पहुँचे, श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया गया।
खाटू पहुँचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पायलट का ऐसा स्वागत किया कि सीकर-खाटू मार्ग पर जगह-जगह जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान पायलट के साथ उनके वफादार विधायकों और नेताओं की फौज भी नज़र आई, जिनमें शामिल थे:
दर्शन के बाद जब पायलट मंदिर से बाहर आए, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी दिखाई:
चुनाव पर भरोसा: उन्होंने दावा किया कि आगामी पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी।
अधिकारी-जनप्रतिनिधि विवाद: श्रीगंगानगर में विधायक और अधिकारियों के बीच हुई मारपीट की घटना को उन्होंने 'अत्यंत निंदनीय' बताया और सरकार से इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की।
भाजपा प्रभारी को जवाब: भाजपा प्रदेश प्रभारी की हालिया टिप्पणियों पर चुटकी लेते हुए पायलट ने कहा, "मैं ऐसी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता।"
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