Rajasthan Politics : ‘हारे के सहारे’ खाटूश्याम दरबार में सचिन पायलट की हाजिरी, बाबा श्याम से मांगी ‘खास’ मन्नत, जानें सीकर दौरे की इनसाइड स्टोरी

राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक सचिन पायलट आज पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नज़र आए। एआईसीसी महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्याम धाम पहुँचकर बाबा श्याम के चरणों में शीश नवाया। अब उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और अलग-अलग मायने और कयास निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह केवल एक सामान्य धार्मिक यात्रा नहीं थी, सीकर की सीमा से लेकर खाटू की गलियों तक जिस तरह पायलट का स्वागत हुआ, उसने विरोधियों की धड़कनें तेज़ कर दी हैं।