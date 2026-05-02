2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Politics : ‘हारे के सहारे’ खाटूश्याम दरबार में सचिन पायलट की हाजिरी, बाबा श्याम से मांगी ‘खास’ मन्नत, जानें सीकर दौरे की इनसाइड स्टोरी

AICC महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने सीकर स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम मंदिर में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Nakul Devarshi

May 02, 2026

Sachin Pilot Khatu Shyam Ji Visit

Sachin Pilot Khatu Shyam Ji Visit

राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक सचिन पायलट आज पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नज़र आए। एआईसीसी महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्याम धाम पहुँचकर बाबा श्याम के चरणों में शीश नवाया। अब उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और अलग-अलग मायने और कयास निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह केवल एक सामान्य धार्मिक यात्रा नहीं थी, सीकर की सीमा से लेकर खाटू की गलियों तक जिस तरह पायलट का स्वागत हुआ, उसने विरोधियों की धड़कनें तेज़ कर दी हैं।

बाबा श्याम के दरबार में 'विशेष' स्वागत

पायलट जैसे ही खाटूधाम पहुँचे, श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया गया।

  • सम्मान: मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान, नरेन्द्र सिंह चौहान और मनन सिंह ने पायलट को बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह भेंट किया।
  • विरासत का सम्मान: पायलट को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और बाबा श्याम की तस्वीर व चांदी का निशान भेंट कर उनका अभिनंदन किया।
  • पूजा-अर्चना: पायलट ने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की।

पायलट के साथ समर्थकों का भारी जमावड़ा

खाटू पहुँचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पायलट का ऐसा स्वागत किया कि सीकर-खाटू मार्ग पर जगह-जगह जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान पायलट के साथ उनके वफादार विधायकों और नेताओं की फौज भी नज़र आई, जिनमें शामिल थे:

  • विधायक मुकेश भाकर, मनीष यादव, सुरेश मोदी, अभिमन्यु पूनिया और इन्द्राज गुर्जर।
  • पूर्व विधायक महादेव सिंह खंडेला, श्याम सुंदर पूनिया, नगर अध्यक्ष गौतम खाटूवाला, चेतन शर्मा और शौकत अली सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता।

भाजपा प्रभारी और मारपीट प्रकरण पर बोले पायलट

दर्शन के बाद जब पायलट मंदिर से बाहर आए, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी दिखाई:

चुनाव पर भरोसा: उन्होंने दावा किया कि आगामी पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी।

अधिकारी-जनप्रतिनिधि विवाद: श्रीगंगानगर में विधायक और अधिकारियों के बीच हुई मारपीट की घटना को उन्होंने 'अत्यंत निंदनीय' बताया और सरकार से इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की।

भाजपा प्रभारी को जवाब: भाजपा प्रदेश प्रभारी की हालिया टिप्पणियों पर चुटकी लेते हुए पायलट ने कहा, "मैं ऐसी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता।"

    ये भी पढ़ें

    Jaipur News : जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बदला अपना अंदाज, आखिर क्यों हो रही है इन ‘हाई-टेक पहरेदारों’ की चर्चा?
    जयपुर
    Jaipur Hi-Tech Traffic Police

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    02 May 2026 05:10 pm

    Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Politics : ‘हारे के सहारे’ खाटूश्याम दरबार में सचिन पायलट की हाजिरी, बाबा श्याम से मांगी ‘खास’ मन्नत, जानें सीकर दौरे की इनसाइड स्टोरी

    पत्रिका लाइव अपडेट

    टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान, इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

    Harmanpreet Kaur
    क्रिकेट

    CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

    IPL 2026
    क्रिकेट

    बड़ी खबरें

    View All

    सीकर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    एक्शन में आई राजस्थान पुलिस, गेस्ट हाउस में घुसकर लाठी-सरियों से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

    सीकर

    फ्रांस की धरती पर बजेगी राजस्थानी धुन, सीकर का धोद बैंड फिर करेगा वैश्विक मंच पर कमाल, भारतीय कला का होगा शानदार प्रदर्शन

    dhod band
    सीकर

    सुबह पहुंचे जिम्मेदार, चिकित्सकों की बनाई टीम, जनाना अस्पताल का लिया जायजा

    सीकर

    दावे राहत के लेकिन जमीनी हकीकत उलट, जिम्मेदारों की अनदेखी की सजा भुगत रहे मरीज

    सीकर

    Rajasthan: शादी के 7 महीने बाद ही जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, फिर लाखों रुपए के जेवर लेकर भागी

    Looteri-Dulhan
    सीकर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.