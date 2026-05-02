Jaipur News : जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बदला अपना अंदाज, आखिर क्यों हो रही है इन ‘हाई-टेक पहरेदारों’ की चर्चा?

राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो अपनी विरासत और किलों के लिए जानी जाती है, अब अपनी 'स्मार्ट पुलिसिंग' के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। जयपुर की सड़कों पर इन दिनों नीली-लाल एलईडी चमकाते और सायरन बजाते हुए पुलिसकर्मी किसी 'साइंस-फिक्शन' फिल्म के किरदार की तरह नजर आ रहे हैं। ये कोई साधारण गश्त नहीं है, बल्कि जयपुर पुलिस का नया 'होवर बोर्ड स्क्वाड' है, जो भीड़भाड़ के बीच बिजली की रफ्तार से ट्रैफिक नियंत्रित कर रहा है।