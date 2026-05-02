Jaipur News : जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बदला अपना अंदाज, आखिर क्यों हो रही है इन ‘हाई-टेक पहरेदारों’ की चर्चा?

Jaipur Hi-Tech Traffic Police
राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो अपनी विरासत और किलों के लिए जानी जाती है, अब अपनी 'स्मार्ट पुलिसिंग' के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। जयपुर की सड़कों पर इन दिनों नीली-लाल एलईडी चमकाते और सायरन बजाते हुए पुलिसकर्मी किसी 'साइंस-फिक्शन' फिल्म के किरदार की तरह नजर आ रहे हैं। ये कोई साधारण गश्त नहीं है, बल्कि जयपुर पुलिस का नया 'होवर बोर्ड स्क्वाड' है, जो भीड़भाड़ के बीच बिजली की रफ्तार से ट्रैफिक नियंत्रित कर रहा है।
अभी तक हमने दुबई पुलिस को रोबोट्स और होवर बोर्ड्स पर या सिंगापुर की पुलिस को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों पर गश्त करते देखा था। लेकिन अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने इस ग्लोबल ट्रेंड को राजस्थान की जमीन पर उतार दिया है।
ये केवल चलते-फिरते बोर्ड नहीं हैं, बल्कि एक छोटा कंट्रोल यूनिट हैं।
इन होवर बोर्ड को चलाने के लिए जयपुर पुलिस के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है।
जयपुर आने वाले विदेशी पर्यटक भी पुलिस के इस नए अवतार को देखकर दंग हैं। हवामहल और परकोटे के पास जब ये हाई-टेक पहरेदार निकलते हैं, तो लोग अपनी गाड़ियां रोककर इनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। यह न केवल सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि 'स्मार्ट सिटी' जयपुर की ब्रांडिंग भी कर रहा है।
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