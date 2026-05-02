सोने-चांदी के भावों में तेजी के बाद अब इनके दामों में आया तगड़ा उछाल, बढे 35% दाम

बाजार में सबसे ज्यादा तेजी तांबा और पीतल के बर्तनों में देखी गई है, जो महज डेढ़ माह में 400 से 500 रुपए किलो तक महंगे हो गए हैं। तांबे के बर्तन 1500 रुपए और पीतल के बर्तन 1150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं, स्टील के बर्तनों के दाम भी 500 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों के भाव तो लगभग दोगुने हो गए हैं।