2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सोने-चांदी के भावों में तेजी के बाद अब इनके दामों में आया तगड़ा उछाल, बढे 35% दाम

Impact Of US-Iran Tension: बाजार में सबसे ज्यादा तेजी तांबा और पीतल के बर्तनों में देखी गई है, जो महज डेढ़ माह में 400 से 500 रुपए किलो तक महंगे हो गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

May 02, 2026

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Copper And Brass Price Hike: शादी वाले घरों में इन दिनों केवल शहनाइयों की गूंज ही नहीं, बल्कि महंगाई की खनक भी सुनाई दे रही है। सोना-चांदी के भावों में जबरदस्त उछाल के बाद अब 'शगुन' के बर्तनों की चमक भी जेब पर भारी पड़ रही है। अमरीका-ईरान तनाव और मेटल मार्केट में आए उछाल के चलते जयपुर के बर्तन बाजार में कीमतें 35 फीसदी तक बढ़ गई हैं।

तांबा-पीतल के दामों में सबसे बड़ी उछाल

बाजार में सबसे ज्यादा तेजी तांबा और पीतल के बर्तनों में देखी गई है, जो महज डेढ़ माह में 400 से 500 रुपए किलो तक महंगे हो गए हैं। तांबे के बर्तन 1500 रुपए और पीतल के बर्तन 1150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं, स्टील के बर्तनों के दाम भी 500 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों के भाव तो लगभग दोगुने हो गए हैं।

अलग-अलग बर्तनों के बजाय 'वेडिंग सेट' की मांग

महंगाई के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों ने खरीदारी का तरीका बदल दिया है। अब लोग अलग-अलग बर्तन खरीदने के बजाय 10 से 15 हजार रुपए तक के 'वेडिंग सेट' को तरजीह दे रहे हैं। इनमें 11, 51 और 101 बर्तनों के कॉम्बो पैक उपलब्ध हैं, जिनमें डिनर सेट से लेकर किचन के मुख्य बर्तन शामिल हैं।

यों पड़ा जेब पर भार

मेटल वर्तमान भावपहले के भाव
तांबा 1500 से 15501050 से 1100
पीतल 1100 से 1150 850 से 900
स्टील 200 से 500 170 से 460
(भाव प्रति किलो में)

अमरीका-ईरान तनाव से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई प्रभावित हुई है और कच्चे माल की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। शादियों का पीक सीजन होने से डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ गया है।

तिलक बम्ब, बर्तन व्यापारी, त्रिपोलिया बाजार

ये भी पढ़ें

राजस्थान: स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश ​को लेकर बड़ा अपडेट, क्या बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
बीकानेर
Rajasthan Education Minister Madan Dilawar warns against double-faced people says cow killers share stage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 May 2026 09:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सोने-चांदी के भावों में तेजी के बाद अब इनके दामों में आया तगड़ा उछाल, बढे 35% दाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News : जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बदला अपना अंदाज, आखिर क्यों हो रही है इन 'हाई-टेक पहरेदारों' की चर्चा?

Jaipur Hi-Tech Traffic Police
जयपुर

IMD Alert 2 May: सुबह-सुबह आ गया अलर्ट, अगले दो घंटे में कई जिलों में तेज आंधी-बारिश से भीगेगा राजस्थान

Rajasthan weather Today
जयपुर

Good News: 5 साल का इंतजार होगा खत्म… जयपुर के इस नए ओवरब्रिज पर जुलाई से दौड़ेंगे वाहन, जाम से मिलेगी राहत

Civil Lines Railway Overbridge
जयपुर

राजस्थान पुलिस का बड़ा प्लान: हाईवे पर अब तुरंत मिलेगी मदद, गोल्डन ऑवर में जान बचाने की मेगा तैयारी

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Chomu: सरकारी नौकरी का पहला दिन बना जिंदगी का आखिरी दिन, पति के साथ ज्वाइनिंग के लिए जा रही पत्नी की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident News
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.