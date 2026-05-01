राजस्थान: स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश ​को लेकर बड़ा अपडेट, क्या बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

बीकानेर। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों को सलाह दी है कि स्कूल आते वक्त गमछा, टोपी और पानी की बोतल साथ लेकर आएं। जिससे गर्मी से बचाव हो और शरीर में पानी की कमी भी नहीं रहे। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खुले में खेल प्रशिक्षण या कैंप नहीं लगाने तथा प्रार्थना सभा छायादार जगह या कक्षाओं में करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही भारी भरकम बस्ते से मुक्ति दिलाने के लिए केवल आवश्यक पाठ्य पुस्तकें लाने की छूट दी गई है।