अनोखा निमंत्रण! राजस्थान में यहां साबुन-तौलिया देकर देते हैं बारात में जाने का न्योता, सदियों से चली आ रही परंपरा

गांव के राजाराम राजपुरोहित ने बताया कि समाज विवाह में बारात में साक्षी बनने वाले बारातियों को दो दिन पहले साबुन देने की परम्परा है, जो वर्षों से चली आ रही है। इसमें में परिवार के सदस्यों की ओर से साबुन देकर बारातियों का सम्मान किया जाता है। पृथ्वीराज राजपुरोहित बताते है कि पूर्वजों की सोच भी निराली थी।