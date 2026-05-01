सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों और बेरोजगार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Rajasthan CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोहट क्षेत्र के नया चेंडा स्थित राजेश्वर भगवान अन्नपूर्णा आंजणी माता कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। हेलीकॉप्टर से चेंडा पहुंचे मुख्यमंत्री का साफा पहनाकर और मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके मुख्यमंत्री ने न केवल शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, बल्कि पाली जिले के लिए विकास कार्यों की झड़ी भी लगा दी।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र धर्म, संस्कृति और शिक्षा का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार देश में केवल चार जातियां हैं- महिला, युवा, किसान और मजदूर। यदि ये आगे बढ़ेंगे, तो देश स्वतः ही प्रगति करेगा।
उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', उज्ज्वला योजना और हर घर नल कनेक्शन का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इन प्रयासों से महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है।
गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी ने चेंडा आश्रम की साध्वी भगवती बाई के तप की सराहना की और अपने पिता की स्मृति में गुरुकुल के लिए 5 लाख 51 हजार रुपए भेंट किए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि महिला शक्ति अब कानून बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर जोर दिया।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, पशुपालन मंत्री ओटाराम देवासी, पाली सांसद पीपी चौधरी, जालोर-सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, पचपदरा विधायक अरूण चौधरी, सिवाणा विधायक हमीर सिंह भायल, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, पूर्व सांसद देवजी पटेल, चेंडा आश्रम की साध्वी भगवती बाई, शिकारपुरा आश्रम मंहत दयाराम महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, भक्तराज पदमाराम महाराज, सांवलाराम, प्रो. खरताराम, चेंडा प्रशासक भगाराम पटेल सहित समाज के कई प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने पाली जिले के विकास कार्यों को गिनाते हुए कई घोषणाएं कीं:
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2027 तक पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। वर्तमान में 24 जिलों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। युवाओं के लिए उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सवा लाख सरकारी भर्तियां निकालेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बालिकाओं के पास जाकर उनकी शिक्षा और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में पूछा। जब बेटियों ने उच्च शिक्षा की इच्छा जताई, तो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने जयपुर में अंग्रेजी सहित अन्य विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का भी सुझाव दिया, ताकि बेटियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा: पिछली सरकार के राज में पेपर आउट होने के कई मामले सामने आए। युवाओं के साथ छल करने का काम किया गया, लेकिन हमने 2 साल में करीब 350 पेपर करवाए। एक भी लीक नहीं हुआ।
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