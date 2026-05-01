सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों और बेरोजगार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बालिकाओं के पास जाकर उनकी शिक्षा और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में पूछा। जब बेटियों ने उच्च शिक्षा की इच्छा जताई, तो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने जयपुर में अंग्रेजी सहित अन्य विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का भी सुझाव दिया, ताकि बेटियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके।