राजस्थान: दौसा के चर्चित कांस्टेबल प्रहलाद सिंह मर्डर केस में अदालत का बड़ा फैसला

Dausa News: दौसा जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने कांस्टेबल प्रहलाद सिंह राजपूत की गोली मारकर हत्या करने के चर्चित प्रकरण में गुरुवार को 2 आ​रोपियों (सौरभ जाट और नवीन सिनसिनवार) को उम्रकैद व 3 आ​रोपियों (बंटी मीणा, शुभम सिंह जाट और जगवीर उर्फ जीतू मीणा) को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।