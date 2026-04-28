बांदीकुई में ओवरब्रिज का काम तेज! 140 व्यापारियों ने जमा किए दस्तावेज, 25 साल पुरानी जाम समस्या जल्द खत्म

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे को जयपुर से जोड़ने के लिए बनाया गया 67 किलोमीटर लंबा बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस वे भी पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस मार्ग का रोड सेफ्टी ऑडिट भी पूरा हो चुका है। पहले ट्रायल रन किया गया और उसके बाद अंतिम रूप से सुरक्षा मानकों की जांच की गई। हालांकि, अब भी इस एक्सप्रेस वे के औपचारिक उद्घाटन के लिए एनएचएआई अधिकारियों को दिल्ली से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि ओवरब्रिज और एक्सप्रेस वे दोनों परियोजनाएं जल्द शुरू हो जाती हैं, तो बांदीकुई क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिलेगी।