Dausa News : शीतल मीणा-मनोज मीणा मौत मामले में आया अपडेट, निष्पक्ष जांच की उठी मांग

वहीं शुक्रवार को उपकोष अधिकारी मनोज मीणा ने महुवा के मंडावर रोड स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। मौके से मिले कथित सुसाइड नोट में उन्होंने दो व्यक्तियों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के पिता ने बताया था कि शीतल मीणा के परिजनों ने उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भुसावर नायब तहसीलदार अरुण मीणा गुरुवार को मनोज मीणा से मिलने आया था। इस दौरान धमकाया भी था। जिसके चलते बेटा मनोज मीणा डिप्रेशन में था और उसने देर रात महवा स्थित घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।