Dausa: होटल में चल रही थी अनैतिक गतिविधियां, दूसरे राज्यों से बुलाते लड़कियां; मैनेजर सहित 5 युवक गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि होटल के अंदर काफी दिनों से अनैतिक गतिविधियों के खेल पर चल रहा था। इसके लिए पंजाब, मध्य प्रदेश और कोलकाता से युवतियां बुलाई जाती थी। जिन्हें अनैतिक काम के लिए होटल के अंदर रखा गया था। डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अपराध, नशे और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नशे के कारोबार, अवैध गतिविधियों और अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।