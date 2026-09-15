कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ 1 वोट, निर्दलीय को एक मत से मिली जीत; राजस्थान में यहां चुनाव नतीजों के 2 चौंकाने वाले आंकड़े

बांदीकुई नगर पालिका चुनाव परिणाम। फोटो: एआई
दौसा। बांदीकुई नगरपालिका के 40 वार्डों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस 19 वार्डों में जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को 10 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 वार्डों में जीत मिली। कांग्रेस बहुमत के जरूरी आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नगर पालिका बांदीकुई के कई वार्डों में परिणाम चौंकाने वाले रहे वार्ड संख्या 37 में कांग्रेस प्रत्याशी इन्द्रा को महज एक वोट मिला, जबकि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने के विकल्प यानी नोटा के खाते में चार वोट पड़े। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी को नोटा से भी तीन वोट कम मिले। दौसा जिले की बांदीकुई नगरपालिका में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद वार्ड 37 का यह आंकड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 40 में दो निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर में सुशीला ने महज एक वोट से जीत दर्ज की।
सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस प्रत्याशी इन्द्रा के प्रदर्शन की है। आधिकारिक परिणाम-पत्र में उनके नाम के सामने केवल 1 वोट दर्ज है। इसके मुकाबले नोटा को 4 वोट मिले। यानी नोटा को कांग्रेस प्रत्याशी से तीन मत अधिक मिले। परिणाम-पत्र में नोटा के अलावा अस्वीकृत मतों की संख्या शून्य और निविदत्त मतों की कुल संख्या भी शून्य दर्ज है।
वार्ड 37 के अंतिम परिणाम-पत्र के अनुसार कुल 724 मत वैध पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा वोट निर्दलीय प्रत्याशी झूमर मल को मिले। झूमर मल ने 183 वोट हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकरण सैनी को 157 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी नन्दलाल को 136 वोट प्राप्त हुए। परिणाम में निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी खासा मजबूत रहा। झूमर मल को 183 और नन्दलाल को 136 वोट मिले। इसके अलावा सुरेश चन्द्र को 128, राकेश पुत्र छोटेलाल को 65 तथा राकेश कुमार सैनी पुत्र कैलाश चन्द्र सैनी को 50 वोट मिले। यानी वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं का समर्थन हासिल किया।
वार्ड नंबर 33 में कांग्रेस के प्रभुदयाल ने 488 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके विपरीत वार्ड नंबर 37 में कांग्रेस प्रत्याशी को महज एक वोट मिला। नगरपालिका के 40 वार्डों में कुल 235 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 141 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। इनमें कांग्रेस के 8 और भाजपा के 10 प्रत्याशी शामिल हैं।
वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 34 एवं 39 में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। वार्ड नंबर 2, 7, 9, 13, 22, 28, 32, 35, 36 व 38 में भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं वार्ड नंबर 3, 8, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 37 एवं 40 में निर्दलीय जीते।
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