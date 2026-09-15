15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ 1 वोट, निर्दलीय को एक मत से मिली जीत; राजस्थान में यहां चुनाव नतीजों के 2 चौंकाने वाले आंकड़े

बांदीकुई नगरपालिका के 40 वार्डों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस 19 वार्डों में जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को 10 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 वार्डों में जीत मिली।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Sep 15, 2026

Bandikui Nagar Palika Election Result

बांदीकुई नगर पालिका चुनाव परिणाम। फोटो: एआई

दौसा। बांदीकुई नगरपालिका के 40 वार्डों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस 19 वार्डों में जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को 10 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 वार्डों में जीत मिली। कांग्रेस बहुमत के जरूरी आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नगर पालिका बांदीकुई के कई वार्डों में परिणाम चौंकाने वाले रहे वार्ड संख्या 37 में कांग्रेस प्रत्याशी इन्द्रा को महज एक वोट मिला, जबकि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने के विकल्प यानी नोटा के खाते में चार वोट पड़े। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी को नोटा से भी तीन वोट कम मिले। दौसा जिले की बांदीकुई नगरपालिका में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद वार्ड 37 का यह आंकड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 40 में दो निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर में सुशीला ने महज एक वोट से जीत दर्ज की।

सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस प्रत्याशी इन्द्रा के प्रदर्शन की है। आधिकारिक परिणाम-पत्र में उनके नाम के सामने केवल 1 वोट दर्ज है। इसके मुकाबले नोटा को 4 वोट मिले। यानी नोटा को कांग्रेस प्रत्याशी से तीन मत अधिक मिले। परिणाम-पत्र में नोटा के अलावा अस्वीकृत मतों की संख्या शून्य और निविदत्त मतों की कुल संख्या भी शून्य दर्ज है।

वार्ड 37 के अंतिम परिणाम-पत्र के अनुसार कुल 724 मत वैध पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा वोट निर्दलीय प्रत्याशी झूमर मल को मिले। झूमर मल ने 183 वोट हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकरण सैनी को 157 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी नन्दलाल को 136 वोट प्राप्त हुए। परिणाम में निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी खासा मजबूत रहा। झूमर मल को 183 और नन्दलाल को 136 वोट मिले। इसके अलावा सुरेश चन्द्र को 128, राकेश पुत्र छोटेलाल को 65 तथा राकेश कुमार सैनी पुत्र कैलाश चन्द्र सैनी को 50 वोट मिले। यानी वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं का समर्थन हासिल किया।

वार्ड 33 में बड़े अंतर से जीत

वार्ड नंबर 33 में कांग्रेस के प्रभुदयाल ने 488 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके विपरीत वार्ड नंबर 37 में कांग्रेस प्रत्याशी को महज एक वोट मिला। नगरपालिका के 40 वार्डों में कुल 235 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 141 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। इनमें कांग्रेस के 8 और भाजपा के 10 प्रत्याशी शामिल हैं।

वार्डवार परिणाम

वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 34 एवं 39 में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। वार्ड नंबर 2, 7, 9, 13, 22, 28, 32, 35, 36 व 38 में भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं वार्ड नंबर 3, 8, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 37 एवं 40 में निर्दलीय जीते।

CM भजनलाल, वसुंधरा से लेकर गहलोत-पायलट तक… कहीं गढ़ बचा तो कहीं जमीन खिसकी; वोटर्स ने खोला दिग्गजों की सियासी पकड़ का राज

ये भी पढ़ें
CM Bhajanlal- Vasundhara Raje- Gehlot-Pilot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 10:58 am

Published on:

15 Sept 2026 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ 1 वोट, निर्दलीय को एक मत से मिली जीत; राजस्थान में यहां चुनाव नतीजों के 2 चौंकाने वाले आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gurugram Hit and Run Case : राजस्थान कनेक्शन आया सामने, हरियाणा पुलिस का दौसा में बड़ा एक्शन

Gurugram Female Biker Hit and Run Case Kalyan Bainsla Detained Dausa
दौसा

Mahwa Nagar Palika Chunav Result : महुवा में भाजपा बहुमत से एक सीट पीछे, पति-पत्नी दोनों निर्दलीय चुने गए पार्षद

dausa mahwa nagar palika chunav result majority bjp one seat short
दौसा

Lalsot Nagar Parishad Result : बुआजी के नाम से चर्चित ‘मीनू’ बनीं दौसा जिले की पहली किन्नर पार्षद, इस बयान से वार्ड 34 बनी हॉट सीट

lalsot nagar parishad result meenu kinnar won from hot seat 34
दौसा

Dausa Nagar Parishad Result: सभी सीटों का परिणाम घोषित, कांग्रेस ने पलटा खेल, जानें भाजपा का हाल

dausa nagar parishad election result reaction
दौसा

Dausa News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शराब से भरा कंटेनर पलटा, पुलिस पहुंचने से पहले ग्रामीण बोतलें ले गए

dausa news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.