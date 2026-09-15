कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ 1 वोट, निर्दलीय को एक मत से मिली जीत; राजस्थान में यहां चुनाव नतीजों के 2 चौंकाने वाले आंकड़े

दौसा। बांदीकुई नगरपालिका के 40 वार्डों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस 19 वार्डों में जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को 10 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 वार्डों में जीत मिली। कांग्रेस बहुमत के जरूरी आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नगर पालिका बांदीकुई के कई वार्डों में परिणाम चौंकाने वाले रहे वार्ड संख्या 37 में कांग्रेस प्रत्याशी इन्द्रा को महज एक वोट मिला, जबकि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने के विकल्प यानी नोटा के खाते में चार वोट पड़े। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी को नोटा से भी तीन वोट कम मिले। दौसा जिले की बांदीकुई नगरपालिका में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद वार्ड 37 का यह आंकड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 40 में दो निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर में सुशीला ने महज एक वोट से जीत दर्ज की।