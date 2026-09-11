11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

दौसा में वोटिंग के बीच हंगामा, सांसद मुरारी लाल मीणा के साथ पहुंची युवती पर उठे सवाल

Dausa Voting Controversy: दौसा के वार्ड 53 में सांसद मुरारी लाल मीणा के साथ बूथ पहुंची युवती को लेकर भाजपा प्रत्याशी ने आपत्ति जताई। इसके बाद मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Harshita Saini

Sep 11, 2026

Dausa Voting Controversy

वोटिंग के बीच दौसा में मतदान केंद्र पर मचा बवाल

दौसा। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को दौसा के एक बूथ पर उस समय हंगामा हो गया, जब सांसद मुरारी लाल मीणा के साथ एक युवती मतदान केंद्र पहुंची। मामला नगर परिषद के वार्ड 53 में कर विभाग कार्यालय के बूथ का है। युवती को बूथ के अंदर देखकर भाजपा प्रत्याशी और एक एजेंट ने आपत्ति जताई। उन्होंने युवती के वोट डालने आने पर सवाल उठाए। इसी बात को लेकर बूथ पर बहस शुरू हो गई और कुछ देर में माहौल गरमा गया।

युवती को लेकर बूथ पर शुरू हुई बहस

जानकारी के अनुसार मतदान के दौरान सांसद मुरारी लाल मीणा एक युवती के साथ केंद्र पर पहुंचे थे। युवती के अंदर आने के बाद भाजपा प्रत्याशी योगेश कुमार शर्मा और एक एजेंट ने फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने दोनों पक्षों को बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी और युवती को बूथ से बाहर कर दिया गया। कुछ समय के लिए मतदान केंद्र पर तनाव जैसी स्थिति बनी रही।

सांसद बोले- वोट डालने नहीं आई थी

पूरे विवाद पर सांसद मुरारी लाल मीणा ने अलग तस्वीर सामने रखी। उन्होंने कहा कि युवती उनके साथ मतदान करने नहीं आई थी। वह केवल उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मतदान केंद्र तक आई थी। सांसद ने साफ कहा कि युवती ने वोट नहीं डाला।

वहीं, मतदान दल की ओर से भी यही जानकारी दी गई कि युवती ने मतदान नहीं किया। इसके बावजूद बूथ के अंदर उसके पहुंचने को लेकर भाजपा प्रत्याशी और समर्थकों की ओर से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ।

पुलिस ने संभाली स्थिति

जब मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए मतदान केंद्र पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाकर माहौल शांत कराया। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने अलग-अलग दाव सामने आ रहे हैं। वहीं इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों की सांसद मुरारी लाल मीणा के साथ भी बहस होती दिखाई दी।

राजस्थान निकाय चुनाव: धोरीमन्ना में कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी ने BJP उम्मीदवार के बेटे को जड़ा थप्पड़, वोट मांगने पर हंगामा

ये भी पढ़ें
congress candidate daughter slaps bjp nominee son

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

11 Sept 2026 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में वोटिंग के बीच हंगामा, सांसद मुरारी लाल मीणा के साथ पहुंची युवती पर उठे सवाल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: सीकर में कांग्रेस प्रत्याशी का बेटा सहित 3 फर्जी वोटर्स पकड़े, सिरोही में भाइयों के बीच हाथापाई

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘जीत गईं तो लालसोट पर कलंक होगा’, किन्नर प्रत्याशी पर परसादी लाल मीणा की विवादित टिप्पणी; चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

Parsadi Lal Meena
दौसा

Rajasthan: किन्नर प्रत्याशी पर पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा का अमर्यादित बयान, पलटवार का वीडियो भी जमकर वायरल

dausa chunav
दौसा

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय, महुवा में झमाझम बारिश; दुकानों में घुसा पानी

mahwa rain
दौसा

दौसा में ‘चप्पल’ बनी चुनावी परेशानी, निर्दलीय प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा, चुनाव चिन्ह बदलने की उठाई मांग

dausa election symbol controversy
दौसा

Rajasthan:’झूठे केस में फंसा रही प्रेमिका’, लव मैरिज के बाद पुराने ससुराल लौटी तो प्रेमी ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा

dausa
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.