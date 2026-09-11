दौसा में वोटिंग के बीच हंगामा, सांसद मुरारी लाल मीणा के साथ पहुंची युवती पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार मतदान के दौरान सांसद मुरारी लाल मीणा एक युवती के साथ केंद्र पर पहुंचे थे। युवती के अंदर आने के बाद भाजपा प्रत्याशी योगेश कुमार शर्मा और एक एजेंट ने फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने दोनों पक्षों को बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी और युवती को बूथ से बाहर कर दिया गया। कुछ समय के लिए मतदान केंद्र पर तनाव जैसी स्थिति बनी रही।