दौसा में ‘चप्पल’ बनी चुनावी परेशानी, निर्दलीय प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा, चुनाव चिन्ह बदलने की उठाई मांग

नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों ने अपनी पसंद के अलग-अलग चुनाव चिन्ह भरने की कोशिश की थी। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी के अनुसार कुछ उम्मीदवारों ने ऐसे निशान भी चुन लिए थे, जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी 40 चुनाव चिन्हों में शामिल नहीं हैं। ऐसे विकल्पों के आधार पर चिन्ह देना संभव नहीं है। इसी वजह से आयोग की निर्धारित सूची में शामिल निशानों के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।