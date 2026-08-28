Rajasthan Road Accident: रक्षा बंधन के दिन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस ड्राइवर की मौत, 21 यात्री घायल

Dausa Road Accident: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में रक्षा बंधन के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 21 यात्री घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोलवा और सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक पीयूष दी​क्षित ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। रक्षा बंधन पर अपनों से मिलने और राखी बंधवाने की खुशी में घर लौट रहे परिवारों की खुशियां उस वक्त मातम और चीख-पुकार में बदल गईं, जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक हादसा हो गया। सफर में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ेगा।