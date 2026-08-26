राजस्थान: तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत से पसरा मातम, 11 दिन से लापता था युवक

सोमवार को कुएं में शव होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शव उठाने से रोकते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुलाया गया। करीब शाम पांच बजे शव जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन भी पहुंच गए। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक कपिल गुप्ता, सदर थाना प्रभारी युधिष्ठिर गुर्जर, दौसा कोतवाल भगवान सहाय शर्मा सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल भी मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की।