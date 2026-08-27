Rajasthan Crime: परिजनों को भेजा था प्रेमी से शादी का मैसेज, फिर युवती लापता; 2 महीने बाद सामने आया लिव-इन पार्टनर का सच

डीसीपी झज्जर धारणा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 जुलाई को सिलानी ड्रेन नंबर-8 में एक युवती का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने मृतका से जुड़े लोगों, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य पहलुओं को खंगालना शुरू किया। उपलब्ध फोटो और अन्य जानकारी के आधार पर मृतका की पहचान सुशीला निवासी राजस्थान के रूप में हुई। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने झुंझुनूं निवासी संदीप सिंह को हिरासत में लिया, जिसके साथ युवती लीव-इन में रहती थी। शुरूआत में आरोपी ने हत्या से इनकार किया। लेकिन, जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया।