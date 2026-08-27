Rakshabandhan 2026: जेन-जी भाइयों के लिए स्टाइलिश राखियां, बच्चों पर कार्टून-सुपरहीरो का क्रेज

Rakshabandhan 2026: बाजार में राखियों की खरीदारी का ट्रेंड भी भाई की उम्र, पसंद और व्यक्तित्व के हिसाब से बदल रहा है। जेन-जी भाइयों के लिए बाजार में अलग-अलग डिजाइन की राखियां उतारी गई हैं। छोटे बच्चों के लिए कार्टून और सुपरहीरो वाली राखियां मौजूद हैं, वहीं पारंपरिक तौर पर बिकने वाली चांदी की राखियों की भी बिक्री हो रही है। बहनें अपने भाइयों की पसंद के आधार पर राखियों का चयन कर रही हैं।