Alwar: अलवर निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू, 31 अगस्त तक भर सकेंगे फॉर्म

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश के कारण अन्य दिनों में नामांकन नहीं लिए जाएंगे। नगर निगम के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र मिनी सचिवालय में प्रस्तुत करना होगा, जबकि नगर पालिकाओं के उम्मीदवार संबंधित नगर पालिका स्तर पर अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे।



अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर एवं रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम अम्बा लाल मीना ने उम्मीदवारों से नामांकन पत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के उपबंध-1 में शपथ पत्र 50 रुपए के नोटराइज्ड स्टाम्प पेपर पर दो स्वप्रमाणित या हस्ताक्षरित फोटो प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा।