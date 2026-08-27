Jhunjhunu: बस में बैठने से रोका तो युवक ने की ऐसी हरकत, महिला कंडक्टर ने कर दी पिटाई; VIDEO वायरल

झुंझुनूं। झुंझुनूं शहर के रोडवेज बस डिपो में एक युवक और रोडवेज कर्मचारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। करीब 25 मिनट तक डिपो परिसर में हंगामा चलता रहा। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार कोटपूतली निवासी एक युवक उदयपुरवाटी से रोडवेज बस में सवार होकर झुंझुनूं पहुंचा था। यहां वह चूरू जाने वाली बस में बैठने लगा।