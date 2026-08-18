राजस्थान: झुंझुनूं में एक साथ उठीं 4 अर्थियां, 2 मासूम भी शामिल, अंतिम विदाई देख रो पड़ा पूरा गांव

परिजनों ने बताया कि पूर्णमल जोधपुर से नेवी में भर्ती हुए थे। करीब नौ माह पहले वह परिवार सहित ककराना गांव आया था। गांव आने के दौरान उसने परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की थी। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि कुछ समय बाद परिवार पर ऐसी दुखद घड़ी आ जाएगी। घटना की सूचना मिलने के बाद से ही ककराना में शोक का माहौल बना हुआ है और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए ग्रामीण लगातार पहुंच रहे हैं।