झुंझुनूं: लोहार्गल धाम में श्रद्धालु की मौत, पथरीली चढ़ाई से शव उतारने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत; व्यवस्था पर सवाल

लोहार्गल जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पर्वतीय रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। विशेषकर बरखंडी पर्वत और अन्य ऊंचाई वाले मंदिरों तक जाने वाले रास्तों पर रेस्क्यू टीम, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, स्ट्रेचर, प्रशिक्षित कर्मचारी और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था हो तो ऐसी परिस्थितियों में श्रद्धालु को समय पर मदद मिल सकती है। साथ ही बुजुर्ग और हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रद्धालुओं को ऊंचाई वाले और कठिन रास्तों पर जाने से पहले सावधानी बरतने के लिए जागरूक करने की भी आवश्यकता है।