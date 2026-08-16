Jhunjhunu News: रात में सोता रहा परिवार, बहू के लिए बनवाकर रखे गहने व 3 लाख की नकदी चोरों ने उड़ाया

झुंझुनूं। जिले में बुहाना क्षेत्र के झारोड़ा गांव में शनिवार रात बेखौफ चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर 3 लाख 10 हजार रुपए नकद समेत लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। वारदात के दौरान परिवार के सदस्य घर के एक कमरे में सोते रहे, जबकि चोर दूसरे कमरों में रखी अलमारी और बक्सों को खंगालते रहे। रविवार सुबह कमरे में सामान बिखरा मिलने पर परिवार को चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।