Jhunjhunu: अब छत पर नहीं, AC रेस्ट रूम में आराम करेंगे रोडवेज चालक-परिचालक, लंबी ड्यूटी के बाद मिलेगी राहत

झुंझुनूं. राजस्थान रोडवेज बसों के चालक-परिचालकों को ड्यूटी के बाद आराम के लिए अब बस की छत या खुले स्थान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज की ओर से प्रदेश के विभिन्न डिपो में चालक-परिचालकों के लिए बेहतर विश्राम सुविधाएं विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत झुंझुनूं डिपो में भी रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। इन रेस्ट रूम में एसी सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि लंबी ड्यूटी के बाद चालक-परिचालकों को पर्याप्त आराम मिल सके।