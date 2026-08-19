शादी के 4 साल बाद भी नहीं हुई संतान तो ‘पिंकी’ ने खाटूश्यामजी से चुराया 20 महीने का बच्चा, पुलिस ने हरियाणा से किया बरामद

Khatushyamji Kidnapped Child Found In Haryana: सीकर के खाटूश्यामजी में 15 अगस्त को 20 महीने के मासूम रोनक का अपहरण हरियाणा की बल्लभगढ़ निवासी पिंकी ने किया था। खुद के कोई संतान नहीं होने पर 30 वर्षीय पिंकी ने औलाद की चाह में वारदात को अंजाम दिया था। खाटूश्यामजी से चुराकर वह मासूम को सीधे हरियाणा ही ले गई। जहां पीछा करते हुए सीकर पुलिस की टीम ने उसे एक किराये के मकान से दबोचकर मासूम को सकुशल दस्तयाब किया। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने राजस्थान के साथ हरियाणा में भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी। लगातार मिले सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी महिला तक पहुंची और बच्चे को उसके कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया।