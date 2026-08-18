यूपी के 4 पुलिसकर्मी 2.80 लाख की रिश्वत लेते राजस्थान में गिरफ्तार, एसीबी ने बिछाया था जाल

सीकर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या साइबर क्राइम थाने के चार पुलिसकर्मियों को राजस्थान के सीकर में 2.80 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए अयोध्या साइबर क्राइम थाने के सब इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसकर्मियों को पकड़ा। आरोपियों ने एक मामले में शिकायतकर्ता के भाई का नाम हटाने की एवज में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में बातचीत के दौरान सौदा 2.80 लाख रुपए में तय हुआ।