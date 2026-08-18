Sikar News: खाटूश्यामजी के श्याम कुंड से 2 साल का रौनक लापता, हाथ पकड़कर ले जाती CCTV में कैद हुई महिला

सीसीटीवी में दिखाई दे रही महिला की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। उसने लाल रंग की सलवार, मेहरून रंग का कुर्ता और हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा पहन रखा है। बालों का जुड़ा बना हुआ है तथा उसमें सफेद रंग का क्लचर या रिबन जैसा सामान लगा दिखाई दे रहा है। पुलिस इसी हुलिए के आधार पर महिला की पहचान करने में जुटी है। मासूम के पिता राम बहादुर जाटव ने खाटूश्यामजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी इंद्राज मरोडिया और एचएम राहुल चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं।