राजस्थान सरकार के आदेश के बाद CJP का बड़ा फैसला, इन 9 जिलों में चलाएगी ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

बता दें कि राज्य शिक्षा विभाग ने रविवार शाम एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल या संस्थान के प्रमुख की परमिशन के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। प्रिंसिपल की पहले से इजाजत के बिना छात्रों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग की भी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश के बाद आशुतोष रांका ने एक्स पर लिखा कि मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करे या फिर हम पर एडवांस में FIR करवा दे। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते।