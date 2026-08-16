‘वंदे मातरम्’ विवाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका बोले-राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए

अलवर स्‍कूल प्रोटेस्‍ट को लेकर आशुतोष रांका ने कहा कि अलवर के थानागाजी में जोधावास नाम की जगह पर एक स्कूल है, जहां क्लासरूम चार साल से जर्जर हालत में हैं। तीन दिन पहले, वहां एक क्लासरूम की छत गिर गई। गनीमत रही कि उस समय अंदर कोई बच्चा मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी बच्चों को बाहर बैठाया गया था। छात्र चार साल से लगातार क्लासरूम की मरम्मत की मांग कर रहे थे। वहां शिक्षकों की कमी थी, लड़कियों के खेलने के लिए कोई खेल का मैदान नहीं था, और नदी पार करने के लिए कोई सही रास्ता भी नहीं था। इसी वजह से बच्चे विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। हम उनके समर्थन में खड़े रहे। शुरू में हमारी टीम को भाजपा के गुंडों से धमकियां मिलीं, लेकिन हम डटे रहे। आखिर में प्रशासन ने छात्रों की सभी मांगें मान लीं।