जयपुर में तीन साल से अवैध हथियार बेच रहे दो बदमाश गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए करते थे दिहाड़ी मजदूरी

जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश से कम कीमत पर अवैध हथियार खरीदते और जयपुर में उन्हें ज्यादा दाम पर बेचते थे। एक पिस्टल की बिक्री पर करीब 10 से 15 हजार रुपए तक का मुनाफा कमाने की बात सामने आई है। पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर में पहले भी काफी संख्या में तस्करी कर लाए गए हथियार बेचने की जानकारी दी है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार किन लोगों को बेचे गए और इनके संपर्क में कौन-कौन लोग थे।