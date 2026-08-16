जयपुर हनीट्रैप: 7 साल लिव-इन में रहकर ठगे 25 लाख; बॉयफ्रेंड संग बिजनेसमैन को कुचलवाने की साजिश का भी आरोप

दिसंबर 2024 में बिजनेसमैन के छोटे भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। परिवार पहले से इस सदमे में था, लेकिन इसी दौरान घर में विवाद हुआ और युवती सहेली के घर चली गई। आरोप है कि इसके बाद उसने आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करने और 20 लाख रुपए कैश देने की मांग रखी। परिवार के विरोध पर घर में तोड़फोड़ भी की। बिजनेसमैन का कहना है कि ब्लैकमेल कर वह अब तक करीब 25 लाख रुपए ले चुकी थी। वहीं कार की मांग को लेकर हुए विवाद में उसने उसके मुंह पर नाखून मारे और टोमेटो केचअप की बोतल फेंककर चोट पहुंचाई।