Exclusive : नेशनल कांग्रेस ‘खामोश’, इधर गहलोत-डोटासरा का ‘नमन’, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ये क्या हुआ?

पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर के राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। जहां नई दिल्ली स्थित 'सदैव अटल' स्मारक पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर राष्ट्रीय और राजस्थान प्रदेश स्तर पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुबह-सुबह ही अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें नमन किया। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने वाजपेयी जी को एक महान राजनेता, कुशल वक्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों का संवाहक बताया, जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में जोरों पर है।