Rajasthan News : छात्र नेता के घर ‘आधी रात’ पुलिस की दबिश, राज्यपाल दौरे पर ‘हंगामे’ की आशंका, Video Viral

राजस्थान के डीडवाना शहर में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के प्रस्तावित दौरे से ठीक एक दिन पहले पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई को लेकर हड़कंप मच गया है। राज्यपाल के कार्यक्रम में संभावित विरोध-प्रदर्शन और हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस की एक टीम ने 15 अगस्त की मध्यरात्रि (रात करीब 12 बजे) छात्र नेता शुभम रेवाड़ के घर पर अचानक दबिश दी। पुलिसकर्मियों द्वारा आधी रात को घर पहुंचकर थाने ले जाने के प्रयास का वीडियो खुद शुभम रेवाड़ ने रिकॉर्ड कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।