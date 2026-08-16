राजस्थान में 2 जवानों का हत्यारा 6 साल बाद गिरफ्तार, मॉल में शॉपिंग कर रहा था इनामी तस्कर

आरोपी पप्पूलाल (33), निवासी हांडीपुरा (नीमच, मध्यप्रदेश) ने 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद खेती शुरू की थी। लेकिन जल्द ही मोटी कमाई के चक्कर में अफीम और डोडा-चूरा की तस्करी में शामिल हो गया। वर्ष 2018 में उसके खिलाफ एमपी के सिंगोली थाने में तस्करी का पहला मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह एक साल जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद उसने तस्करी का नेटवर्क और बड़ा कर लिया।