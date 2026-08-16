पेपर लीक, रोजगार से लेकर AI तक…जयपुर में Gen-Z ने टीकाराम जूली से पूछे तीखे सवाल, बोले- विधानसभा में उठाएंगे मुद्दे

रामगंज निवासी और NEET की तैयारी कर रही आयशा ने बार-बार होने वाले पेपर लीक की समस्या पर सवाल करते हुए पूछा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे हो और पेपर लीक रोकने की क्या गारंटी है। जूली ने कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे और परीक्षा व्यवस्था को लीक-प्रूफ बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, “व्यवस्था की नाकामी का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए।” उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आती है तो देशभर की एजेंसियों और विशेषज्ञों की मदद लेकर पेपर लीक रोकने के लिए उपलब्ध बेहतर व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा, ताकि राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द न हों।