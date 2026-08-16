16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

भांजी को डाउन सिंड्रोम से जूझते देखा तो मिली सेवा की प्रेरणा; 18 साल से विशेष बच्चों का जीवन संवार रहीं योगिता माथुर

Special Educator : भांजी को डाउन सिंड्रोम से जूझते देखकर योगिता माथुर ने विशेष बच्चों के लिए काम करने का फैसला किया। वे 18 साल से बच्चों और उनके परिवारों की मदद कर रही हैं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Aug 16, 2026

yogita mathur inspirational story

स्पेशल बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनी योगिता माथुर (Photo-Patrika)

जयपुर। कभी अपनी भांजी को डाउन सिंड्रोम जैसी विशेष परिस्थिति से गुजरते देख एक महिला के मन में कई सवाल उठे। उस अनुभव ने उन्हें केवल भावुक ही नहीं किया, बल्कि समाज में विशेष बच्चों और उनके परिवारों की वास्तविक चुनौतियों को समझने का अवसर भी दिया। यही संवेदना आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। आज स्पेशल एजुकेटर और करुणा स्पर्श फाउंडेशन की संस्थापक योगिता माथुर विशेष बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए प्रेरणा, सहयोग और विजस का मजबूत आधार बन चुकी हैं।

संवेदना से सेवा तक का सफर

योगिता माथुर की यह यात्रा किसी पूर्व नियोजित लक्ष्य का परिणाम नहीं थी। अपनी भांजी को डाउन सिंड्रोम के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए देखकर उन्होंने महसूस किया कि ऐसे बच्चों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी समाज में जागरूकता की कमी, उपेक्षा और कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है।

इस अनुभव ने उन्हें विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपना जीवन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर जीवन के लिए तैयार करना था।

18 वर्षों से विशेष बच्चों के जीवन में नई उम्मीद

पिछले करीब 18 वर्षों से योगिता माथुर विशेष बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने करुणा स्पर्श फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज विशेष बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक भरोसेमंद सहयोग केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है। संस्था में बच्चों की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही अभिभावकों को यह समझाया जाता है कि विशेष बच्चे किसी भी दृष्टि से बोझ नहीं हैं, बल्कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर वे भी अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।
योगिता माथुर का मानना है कि हर बच्चे के भीतर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है। आवश्यकता केवल उस प्रतिभा को पहचानने, उसे निखारने और सही दिशा देने की है। उनके मार्गदर्शन और सतत प्रयासों से अनेक विशेष बच्चों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं और अपने परिवारों के जीवन में नई आशा का संचार किया है।

रेत से उठी रोशनी: राजस्थान की बेटियां जिन्होंने संघर्ष को सफलता में बदला और बन गईं मिसाल

ये भी पढ़ें
Rajasthan Women Success Stories

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मोटिवेशनल स्टोरी

Patrika Positive News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2026 05:11 pm

Published on:

16 Aug 2026 05:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भांजी को डाउन सिंड्रोम से जूझते देखा तो मिली सेवा की प्रेरणा; 18 साल से विशेष बच्चों का जीवन संवार रहीं योगिता माथुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘वंदे मातरम्’ विवाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका बोले-राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए

Ashutosh Ranka
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, अब हाटों का पीपीपी मॉडल पर होगा संचालन, होंगे कई फायदे

Rajasthan government Big step Now haats will be operated on PPP model
जयपुर

पेपर लीक, रोजगार से लेकर AI तक…जयपुर में Gen-Z ने टीकाराम जूली से पूछे तीखे सवाल, बोले- विधानसभा में उठाएंगे मुद्दे

Jaipur Gen Z dialogue
जयपुर

Rajasthan : सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणा, आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाया, ₹1100 का ‘राखी गिफ्ट’ भी दिया

cm bhajan lal big announcement asha workers honorarium increase rakhi gift
जयपुर

जयपुर में तीन साल से अवैध हथियार बेच रहे दो बदमाश गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए करते थे दिहाड़ी मजदूरी

Weapon Smugglers Arrested
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.