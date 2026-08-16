भांजी को डाउन सिंड्रोम से जूझते देखा तो मिली सेवा की प्रेरणा; 18 साल से विशेष बच्चों का जीवन संवार रहीं योगिता माथुर

पिछले करीब 18 वर्षों से योगिता माथुर विशेष बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने करुणा स्पर्श फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज विशेष बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक भरोसेमंद सहयोग केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है। संस्था में बच्चों की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही अभिभावकों को यह समझाया जाता है कि विशेष बच्चे किसी भी दृष्टि से बोझ नहीं हैं, बल्कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर वे भी अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।

योगिता माथुर का मानना है कि हर बच्चे के भीतर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है। आवश्यकता केवल उस प्रतिभा को पहचानने, उसे निखारने और सही दिशा देने की है। उनके मार्गदर्शन और सतत प्रयासों से अनेक विशेष बच्चों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं और अपने परिवारों के जीवन में नई आशा का संचार किया है।