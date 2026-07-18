रेत से उठी रोशनी: राजस्थान की बेटियां जिन्होंने संघर्ष को सफलता में बदला और बन गईं मिसाल

Rajasthan Women Success Story: प्रतिकात्मक तस्वीर में मुस्कुराती सूरज की रोशनी को देखती महिला जहां उम्मीद और गर्व की प्रतीक है, तो रेतीला रेगिस्तान संघर्षों का। ये तस्वीर है उन महिलाओं के संघर्षों के बीच उम्मीद से भरी थीं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ीं थीं, आज लाखों महिलाओं की प्रेरणा हैं, क्यों कि कमजोर तो कोई नहीं है। (AI Generated photo)
Rajasthan Women Success Story: राजस्थान का नाम आते ही अक्सर लोगों के मन में तस्वीर उभरती है रेगिस्तान, महलों, परम्पराओं और घूंघट की। लेकिन यही धरती ऐसी महिलाओं की भी रही है, जिन्होंने सामाजिक बंधनों, आर्थिक अभाव और लैंगिक भेदभाव को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। किसी ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, किसी ने लोककला को दुनिया तक पहुंचा दिया, किसी ने हजारों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया, तो किसी ने विज्ञान, चिकित्सा और प्रशासन में नई पहचान बना ली। अपने काम से मशहूर हुईं इनकी कहानियां अब इनकी व्यक्तिगत सफलता की दास्तान भर नहीं हैं, बल्कि बदलते राजस्थान की मिसाल बन चुकी हैं। खुद से निकलकर हुनर, आत्मविश्वास और शिक्षा के दम पर आगे बढ़ीं इन महिलाओं की कहानियां आपको भी प्रेरित जरूर करेंगी।
आज फिर याद आई जयपुर के मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन-मोहम्मद हुसैन की एक गजल जिसका एक मिसरा है- 'कब है बदला ये जमाना, तू जमाने को बदल, चल…। और सच यही है कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज उसके पीछे चलने को प्रेरित होता है और फिर नई कहानियां गढ़ती हैं। आज patrika.com पर जानें धौरों की धरती पर उम्मीद की मशालें जला चुकीं ऐसी ही महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां, जो पीढ़ियों तक कुछ कर गुजरने का संदेश दे रही हैं।
बाड़मेर की रहने वाली रूमा देवी कभी आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा से जूझ रही थीं। लेकिन उन्हें अपने हुनर पर भरोसा था। उन्होंने अपने हुनर पारंपरिक कढ़ाई को रोजगार का माध्यम बनाकर आगे बढ़ने का सपना बुन लिया और सपना पूरा करने कदम भी बढ़ाया। धीरे-धीरे हजारों ग्रामीण महिलाओं को उन्होंने ये हुनर सिखाया और अपने साथ जोड़ लिया। आज उनके काम की पहचान राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। उनकी कहानी बताती है कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयास से भी संभव है।
राजस्थान की आशा झाझड़िया ने सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। विवाह, परिवार और आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। उनकी सफलता ने साबित किया कि इच्छाशक्ति परिस्थितियों से बड़ी होती है।
एक समय जिस बच्ची को जन्म के बाद समाज ने स्वीकार नहीं किया, वही गुलाबो सपेरा आगे चलकर राजस्थान की लोक संस्कृति की वैश्विक पहचान बनीं। उन्होंने कालबेलिया नृत्य को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। यह नृत्य कालबेलिया के नाम से ही नहीं गुलाबो डांस के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उनकी कहानी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उम्मीद का प्रतीक है।
राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में कम उम्र में विवाह होने के बावजूद डॉ. रूपा यादव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। उनकी उपलब्धि हजारों ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।
जयपुर रेलवे स्टेशन पर लाल वर्दी पहनकर सामान उठाने वाली मंजू देवी ने उस पेशे में पहचान बनाई जिसे पूरी तरह पुरुषों का काम माना जाता था। पति के निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और समाज की धारणाओं को बदल दिया। उनकी कहानी आत्मसम्मान और साहस की मिसाल है।
इन महिलाओं की उपलब्धियां केवल पुरस्कार जीतने तक सीमित नहीं रहीं। इन्होंने हजारों अन्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की राह दिखाई। यही कारण है कि राजस्थान में महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह और कौशल आधारित रोजगार तेजी से बढ़े हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि जब किसी समाज में महिलाओं को शिक्षा, अवसर और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तो उसका असर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। राजस्थान में भी यही बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां अब बेटियां खेल, विज्ञान, प्रशासन, कला, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं।
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