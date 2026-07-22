Commonwealth Games 2026: 126 भारतीय सूरमा और बदला हुआ नियम; ग्लासगो में भारत की राह कितनी आसान, कितनी कठिन?

ग्लासगो 2026 को पिछले संस्करणों की तुलना में काफी छोटा और कम खर्च वाला आयोजन बनाया गया है। इस बार केवल 10 खेल शामिल किए गए हैं, जबकि 2022 के बर्मिंघम गेम्स में 19 खेल थे। क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेबल टेनिस और स्क्वॉश जैसे खेल कार्यक्रम से बाहर हैं। आयोजन को केवल 4 प्रमुख स्थलों तक सीमित रखा गया है, ताकि खर्च कम हो और भविष्य में छोटे देश भी मेजबानी कर सकें।