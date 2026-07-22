भारत में जलवायु परिवर्तन से घट रहा दुग्ध उत्पादन; मवेशियों की नस्लें हो रहीं प्रभावित, 16 साल की स्टडी में बड़ा खुलासा

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। देश के लाखों किसान डेयरी पर निर्भर हैं। अगर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो आगामी दशकों में दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। NDRI शोधकर्ताओं ने दूध देने वाले मवेशियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। शोधकर्ताओं ने मवेशियों के लिए छाया, स्प्रिंकलर और पानी में रहने की व्यवस्था बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही देसी नस्लों को बढ़ावा देने वाले प्रजनन कार्यक्रम एवं प्राकृतिक शीतलन सिस्टम पर जोर देने का सुझाव दिया है।