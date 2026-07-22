जंतर-मंतर से थानों तक ‘माचो’ पुलिसिंग की शिकार महिलाएं: तस्वीरें और आंकड़े गवाह, फिर भी वर्दी बेगुनाह!

गुजरात केस स्टडी - 0.7% सजा दर: गुजरात के तीन जिलों में दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर किए गए एक अध्ययन ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। इनमें से 29% मामलों को केवल 'दुर्घटना या अस्वाभाविक मृत्यु' बताकर दर्ज ही नहीं किया गया। अदालती प्रक्रिया में सजा की दर मात्र 0.7% रही, केवल 17% मामले कोर्ट तक पहुँच सके और सभी आरोपी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद ज़मानत पर बाहर आ गए (स्रोत: "Citizens and the State")।