Rahul Gandhi ने किन मुद्दों पर सरकार को घेरा, किन फैसलों पर दबाव बनाने में हुए कामयाब?

राहुल गांधी ने NEET, UGC-NET और अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोला। मौजूदा समय में पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली विरोध का केंद्र बनी हुई है। पर्यावरणविद्, शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 28 जून 2026 से लगातार इस मुद्दे को लेकर अनशन पर हैं। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी जंतर मंतर पर अनशन पर बैठी हैं। सोनम वांगचुक को अनशन के 21वें दिन पुलिस जंतर मंतर से उठाकर ले गई और अस्पताल में दाखिला करा दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई कांग्रेस के कई नेता और समर्थक 21 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल ने धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर थाने ले गई और बाद में छोड़ दिया।