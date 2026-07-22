Cancer News: कैंसर की जानलेवा थकावट ‘कैशेक्सिया’ के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, जल्द आ सकती है दवा

साइंस के अनुसार जब हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, तब खून में जीडीएफ15 का स्तर बहुत कम होता है। जब शरीर में कोई बीमारी, इंफेक्शन, सूजन (Inflammation), या तनाव आता है—जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारी या पेट की खराबी—तो शरीर की कोशिकाएं (Cells) बहुत ज्यादा मात्रा में जीडीएफ15 बनाना शुरू कर देती हैं। जीडीएफ15 का सबसे बड़ा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जब यह प्रोटीन दिमाग के खास हिस्से में पहुंचता है, तो यह दिमाग को संकेत देता है कि "अभी शरीर ठीक नहीं है, खाना मत खाओ।" इससे इंसान की भूख पूरी तरह खत्म हो जाती है और मिचली (जी मिचलाना) जैसा महसूस होने लगता है। शरीर ऐसा इसलिए करता है ताकि बीमारी के दौरान पाचन में ऊर्जा बर्बाद न हो और शरीर अपनी बची हुई ताकत को बीमारी से लड़ने में लगा सके। जैसे जब हम बीमार होते हैं, तो खाना खाने का मन नहीं करता।