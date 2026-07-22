आखिर जंतर-मंतर ही क्यों बनता है धरना-प्रदर्शनों का केंद्र? जानिए जयपुर के महाराजा से इसका दिलचस्प कनेक्शन

दिल्ली - लगभग 1724 में निर्मित, इसे पहला जंतर-मंतर माना जाता है। आज यह लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों का प्रतीक बन चुका है।

जयपुर - सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित जंतर-मंतर, जहां लगभग 20 प्रमुख यंत्र मौजूद हैं। 2010 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला।

उज्जैन - प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र होने के नाते यहां भी वेधशाला बनाई गई।

वाराणसी - ज्ञान और शिक्षा की प्राचीन नगरी होने के कारण यहां भी जंतर-मंतर स्थापित किया गया।

मथुरा - पांचवां जंतर-मंतर मथुरा में था, लेकिन 1857 से पहले ही यह नष्ट हो गया और आज इसके अवशेष भी लगभग नहीं बचे हैं।