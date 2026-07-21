QR स्कैन और इंटरनेट की झंझट खत्म! ऑफलाइन होगा पेमेंट, NPCI ला रहा ‘Tap to Pay’ फीचर

NPCI Tap to Pay Feature: डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है। NPCI जल्द ही ‘Tap to Pay’ ऑफलाइन UPI फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने NFC-सपोर्टेड स्मार्टफोन को POS मशीन पर टैप करके पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा खासकर कम नेटवर्क वाले इलाकों, फ्लाइट्स, अंडरग्राउंड मेट्रो और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।