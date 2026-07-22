Cyber Security Tips: क्या Play Store पर मिलने वाला हर ऐप सुरक्षित? एक क्लिक में फोन, पैसा और निजी डेटा खतरे में, जानें कैसे रहें सुरक्षित

Cyber Security Tips: ऐप डाउनलोड करते वक्त रखें सावधानी। (Image: AI)
Cyber Security Tips: आज की डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, मनोरंजन और सोशल मीडिया तक, हर काम के लिए हम ऐप्स (Apps) पर निर्भर हैं। ज्यादातर एंड्रॉयड (Android) यूजर्स किसी भी नए ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) का रुख करते हैं। हमारे मन में यह धारणा होती है कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हर ऐप पूरी तरह सुरक्षित और जांचा-परखा हुआ है।
लेकिन क्या वाकई Play Store पर मिलने वाला हर ऐप सुरक्षित होता है? जवाब है- नहीं। तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो, साइबर अपराधी (Scammers) प्ले स्टोर की सुरक्षा दीवारों में सेंध लगाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। एक छोटी सी लापरवाही या गलत ऐप डाउनलोड करने का एक सिंगल क्लिक आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है, आपके निजी फोन कॉल्स, मैसेज, तस्वीरों और डेटा को चोरी कर सकता है। आइए समझते हैं इन ऐप्स को डाउनलोड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
साइबर अपराधी असली और लोकप्रिय ऐप्स की हूबहू नकल करके 'फेक ऐप्स' (Fake Apps) या 'मैलिशियस ऐप्स' (Malicious Apps) तैयार करते हैं। जैसे ही आप इन्हें अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, ये पीछे से कई तरह की खतरनाक गतिविधियां शुरू कर देते हैं:
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