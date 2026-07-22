Cyber Security Tips: क्या Play Store पर मिलने वाला हर ऐप सुरक्षित? एक क्लिक में फोन, पैसा और निजी डेटा खतरे में, जानें कैसे रहें सुरक्षित

लेकिन क्या वाकई Play Store पर मिलने वाला हर ऐप सुरक्षित होता है? जवाब है- नहीं। तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो, साइबर अपराधी (Scammers) प्ले स्टोर की सुरक्षा दीवारों में सेंध लगाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। एक छोटी सी लापरवाही या गलत ऐप डाउनलोड करने का एक सिंगल क्लिक आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है, आपके निजी फोन कॉल्स, मैसेज, तस्वीरों और डेटा को चोरी कर सकता है। आइए समझते हैं इन ऐप्स को डाउनलोड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।